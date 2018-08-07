В Каменском после ДТП умер заместитель мэра

Сегодня, 15:56

Владислав Мелешко катался на велосипеде и попал в аварию

Фото из архива &quot;Сегодня&quot;
Фото из архива "Сегодня"

В Днепропетровской области заместитель мэра Каменского Владислав Мелешко скончался в больнице скорой медицинской помощи. Информацию подтвердил главврач медучреждения Ростилав Винар.

По данным журналистов издания "Событие", причиной смерти послужила обширная черепно-мозговая травма в результате ДТП во время катания чиновника на велосипеде.

В больницу имени Мечникова в Днепре Мелешко так и не доставили из-за сложности его травмы и вероятности осложнений по пути. Сегодня, 7 августа, в 12:30 его состояние значительно ухудшилось.

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Реанимационные мероприятия продлились до 13:00, однако врачам так и не удалось спасти жизнь и около часа дня Владислав Мелешко скончался.

Напомним, 1 июля стало известно о кончине бывшего народного депутата Владимира Заплатинского. Сообщалось, что экс-политик боролся с тяжелой болезнью и умер в киевской больнице "Феофания".

Также в начале июля стало известно о гибели сына бывшего народного депутата Александра Ржавского, которого нашли в луже крови в цеху его предприятия. Позже его отец раскрыл шокирующие подробности убийства. Особенно показательным, по мнению Ржавского, является активность мобильного телефона, который передвигался и сам запускал программы после смерти Дмитрия.
ДТП, чиновник, каменское

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