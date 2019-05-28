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В Каменском сгорел скандальный "Шансон"

28 мая, 15:16

Огнонь прекратил деятельность "точки", с которой не могли совладать власти

На месте происшествия. Фото: Событие
На месте происшествия. Фото: Событие.

В городе Каменском Днепропетровской области в ночь на 28 мая сгорел скандально известный бар "Шансон", расположенный в центре города по проспекту Свободы. Вероятная версия происшествия – поджог.

Как сообщила старший инспектор сектора мониторинга Каменского отделения полиции Елена Тимченко, на момент возгорания заведение было закрыто, и посетителей внутри уже не было, передает сайт Событие. Из людей в помещении бара находились два сотрудника кухни, которые были заняты готовкой пищи. Само возгорание произошло снаружи, и началось с внешней пластиковой обшивки бара.

По факту произошедшего полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

Как отмечает издание, ранее жители неоднократно жаловались на постоянный шум и неадекватное поведение посетителей ряда заведений центрального сквера. В том числе и "Шансона".  А две недели назад инициативная группа горожан просила на приеме у мэра что-то предпринять по этому поводу.

Как сообщалось, серьезный пожар произошел на пилораме в Харькове.

Также мы сообщали о крупном пожаре в промзоне в Киеве.

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Тег пожар, поджог, бар, шансон, Днепропетровская область, каменское

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