В Каменском сгорел скандальный "Шансон"
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В городе Каменском Днепропетровской области в ночь на 28 мая сгорел скандально известный бар "Шансон", расположенный в центре города по проспекту Свободы. Вероятная версия происшествия – поджог.
Как сообщила старший инспектор сектора мониторинга Каменского отделения полиции Елена Тимченко, на момент возгорания заведение было закрыто, и посетителей внутри уже не было, передает сайт Событие. Из людей в помещении бара находились два сотрудника кухни, которые были заняты готовкой пищи. Само возгорание произошло снаружи, и началось с внешней пластиковой обшивки бара.
По факту произошедшего полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).
Как отмечает издание, ранее жители неоднократно жаловались на постоянный шум и неадекватное поведение посетителей ряда заведений центрального сквера. В том числе и "Шансона". А две недели назад инициативная группа горожан просила на приеме у мэра что-то предпринять по этому поводу.
Как сообщалось, серьезный пожар произошел на пилораме в Харькове.
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