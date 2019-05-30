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В Каменском взорвали банкомат

30 мая, 10:56

Обошлось без пострадавших, но деньги унесли

Фото из соцсетей
Фото из соцсетей.

В Каменском Днепропетровской области сегодня около 5 утра взорвали банкомат "Приватбанка", установленный в тамбуре магазина на улице Дорожной, 24.

Как пишет Событие, в результате взрыва была повреждена обшивка крыши и дверь тамбура. Пострадавших нет. 

В полицию об инциденте сообщили сотрудники охранной фирмы. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что неизвестные повредили банкомат и забрали деньги. В настоящее время сумма устанавливается.

По предварительной информации, взрывное устройство заложили внутри тамбура. 

Следственным отделением Южного ОП открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (Кража). В настоящее время устанавливаются свидетели и очевидцы данного происшествия и принимаются первоочередные следственные меры для установления и задержания преступников.

Как сообщалось, в Киеве вчера грабители взорвали банкомат.

Также мы сообщали, что эксперты назвали четыре наиболее популярных способа ограбления банкоматов в Украине.

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Тег ПриватБанк, каменское

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