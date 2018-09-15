В каменской колонии нашли "сбежавшую" заключенную

Женщина никуда не убегала из колонии

Женщина, которую не могли найти в каменской колонии, никуда не убегала, она просто уснула на пастбище. Об этом в пятницу, 14 сентября, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации.

Отмечается, что в Каменской колонии – №34 в среду, 12 сентября, произошел инцидент с заключенной. После обеденного перерыва к работе не приступила осужденная из числа переведенных с охраняемого объекта для дальнейшего отбывания наказания за пределы учреждения.

Ее основным видом занятости был выпас коров и уборка складов. Осужденная в участке социальной реабилитации находилась более года, характеризовалась положительно, ее отсутствие вызвала озабоченность администрации. Ведь колония расположена за пределами города, у скоростной трассы Днепр – Киев. На территории находились природные балки, чащи. Администрация не исключала ситуации, что осужденной могло стать плохо, а своими силами, найти ее будет трудно.

Администрация колонии по данному факту обратилась в местное отделение полиции, рассчитывая на помощь кинологов.

Во время розысков осужденная сама вышла на встречу сотрудникам. Она рассказала, что ненароком уснула.

Осужденная продолжает отбывать срок в колонии. Никаких конфликтов или недозволенных отношений у осужденной не было.

Относительно происшествия проводится служебная проверка.

Ранее сообщалось, что заключенного Виталия Пушкина, который 6 сентября исчез из Лукьяновского следственного изолятора, обнаружили в вентиляционной системе учреждения.

Напомним, 23 июля в Житомирской области из колонии сбежал мужчина,осужденный за нанесение тяжких телесных повреждений.