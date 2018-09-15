В каменской колонии нашли "сбежавшую" заключенную

Вчера, 23:59

Женщина никуда не убегала из колонии

фото AFP
фото AFP

Женщина, которую не могли найти в каменской колонии, никуда не убегала, она просто уснула на пастбище. Об этом в пятницу, 14 сентября, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации.

Отмечается, что в Каменской колонии – №34 в среду, 12 сентября, произошел инцидент с заключенной. После обеденного перерыва к работе не приступила осужденная из числа переведенных с охраняемого объекта для дальнейшего отбывания наказания за пределы учреждения.

Ее основным видом занятости был выпас коров и уборка складов. Осужденная в участке социальной реабилитации находилась более года, характеризовалась положительно, ее отсутствие вызвала озабоченность администрации. Ведь колония расположена за пределами города, у скоростной трассы Днепр – Киев. На территории находились природные балки, чащи. Администрация не исключала ситуации, что осужденной могло стать плохо, а своими силами, найти ее будет трудно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Администрация колонии по данному факту обратилась в местное отделение полиции, рассчитывая на помощь кинологов.

Во время розысков осужденная сама вышла на встречу сотрудникам. Она рассказала, что ненароком уснула.

Осужденная продолжает отбывать срок в колонии. Никаких конфликтов или недозволенных отношений у осужденной не было.

Относительно происшествия проводится служебная проверка.

Ранее сообщалось, что заключенного Виталия Пушкина, который 6 сентября исчез из Лукьяновского следственного изолятора, обнаружили в вентиляционной системе учреждения. 

Напомним, 23 июля в Житомирской области из колонии сбежал мужчина,осужденный за нанесение тяжких телесных повреждений.
женщина, СИЗО, побег, Днепропетровская область, каменское

Вы сейчас просматриваете новость "В каменской колонии нашли "сбежавшую" заключенную". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

фото AFP

В Днепропетровской области из колонии сбежала заключенная

Вчера, 00:42

При каких обстоятельствах произошло чрезвычайное происшествие, пока неизвестно

Другие страны

facebook.com/plantaopolicialpb

В Бразилии из тюрьмы сбежали около сотни заключенных

11 Сентября, 02:39

Полиция разыскала и задержала 41 беглеца
Загрузка...

Происшествия

Иллюстрация. Фото: AFP

"Побег" убийцы из Лукьяновского СИЗО: арестанта нашли, появились подробности

8 Сентября, 14:55

В прокуратуре заверили, что заключенный не покидал территории СИЗО

Происшествия

фото из открытых источников

Полиция Киева уже сутки разыскивает беглеца из столичного СИЗО

7 Сентября, 20:19

На месте происшествия руководитель управления, все его заместители, следователи и оперативники

Другие регионы

фото из открытых источников

В Житомире заключенный сбежал от конвоя через окно туалета

1 Августа, 03:57

Пузовиков был осужден в ноябре 2017 года к 4 годам заключения за разбой

Другие страны

Фото: AFP

В Камеруне из горящей тюрьмы сбежали 160 заключенных

30 Июля, 07:19

Побег удался после прорыва через тюремные ворота
Загрузка...