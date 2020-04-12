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В Кривом Роге 100 человек изолировали после контактов с пациенткой с COVID-19

12 апреля, 03:09

Руслан Ровик

Женщину госпитализировали с простудой по рекомендации семейного врача

В Днепропетровской области после контакта с инфицированной коронавирусом женщиной, изолировали более ста человек.

Среди них оказались врачи и пациенты больницы, где она проходила лечение, сообщили в городском совете Кривого Рога.

Как стало известно, женщину госпитализировали еще 6 апреля по рекомендации семейного врача, который поставил ей диагноз "острая респираторная вирусная инфекция" и начала получать лечение.

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Позже ей провели ПЦР-анализ на коронавирус, который дал позитивный результат только вечером 10 апреля. В тот же день пациентку перевели в базовую инфекционную больницу.

Людей, с которыми контактировала инфицированная, изолировали. Пациентам и медикам больницы, где женщина находилась вначале, сделали экспресс-тесты, пять из которых дали положительные результаты. Семья женщины также находится на самоизоляции.

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Стоит отметить, что по состоянию на 11 апреля в Днепропетровской области обнаружили 55 случаев коронавируса.

По всей Украине официально подтверждено 2511 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 73 человека скончались. За сутки зафиксировано 308 новых случаев заражения.

О том, как лечатся и живут больные коронавирусом, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Кривой Рог изоляция коронавирус Днепропетровская область

Источник: Сегодня

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