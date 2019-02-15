В Кривом Роге 200 копов провели спецоперацию против наркоторговцев: появились яркие фото и видео
В Кривом Роге сотрудники полиции нескольких областей провели операцию против наркоторговцев
В Днепропетровской области полицейские провели масштабную спецоперацию против наркоторговцев, в результате которых были задержаны, по уверениям копов, все члены группировки – от главаря до производителей до мелких реализаторов.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, за месяц преступники "зарабатывали" от пяти до семи миллионов гривен. Во время санкционированных обысков были изъяты наркотики разных видов, а также оружие, взрывчатка и денежные средства.
По данным начальника Департамента противодействия наркопреступности Андрея Кихтенко, на завершающем этапе спецоперации в ней принимали участие около 200 профильных сотрудников полиции из Киева, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей, Главного следственного управления, следователи и сотрудники спецподразделений полиции.
"В ходе более 60 санкционированных обысков у членов организации изъято около тысячи расфасованных и подготовленных к сбыту доз метамфетамина, более девяти тысяч единиц трамадола, полкилограмма амфетамина, свыше 100 кг прекурсоров, из которых изготовлялись наркотические вещества", - говорится в сообщении.
Кроме того, копы изъяли профессиональное лабораторное оборудование, которое позволяло синтезировать пять разных видов наркотиков, психотропов и прекурсоров.
Также полицейские обнаружили четыре пистолета, в том числе один – с глушителем, и 56 патронов к ним, взрывчатку и более 800 тысяч гривен, полученных от сбыта наркотиков. Была изъята "черная" бухгалтерия и восемь автомобилей, с которых продавался товар.
"Полицейские установили, что наркоторговля велась круглосуточно и охватывала все районы города. В ходе проведенных мероприятий полицейские задержали 21 человека в возрасте от 21 до 35 лет", – отметил Кихтенко.
По его словам, члены группировки имели четкое распределение функций и придерживались жесткой дисциплины и здорового образа жизни. Ежедневно каждый продавец наркотиков отчитывался перед бухгалтером группы о количестве проданного и полученных доходах.
Реализация наркотиков велась экипажами машин, которые курсировали по городу. При этом, чтобы избежать преследования полицейских, экипажи постоянно менялись. Изготовленные наркотики фасовались в контейнеры, имеющие маркировку наркогруппы и ценник.
Была четко разработана схема реализации наркотиков и своя сеть проверенных покупателей. Еженедельно дилеры меняли номера телефонов, с которых осуществлялись заказы, информируя об этом лишь доверенных постоянных клиентов, а те приводили новых заказчиков и пользовались за это скидками на покупку наркотиков. Каждый член группы получал деньги в зависимости от их взноса в преступное дело.
Задержанным злоумышленникам инкриминируют обвинения по статье "сбыт наркотиков и психотропов в крупных размерах", которая грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, не так давно в Запорожье правоохранители обнаружили в одной из квартир наркотики стоимостью более 40 тысяч гривен. Изъятые у ранее судимого мужчины вещества направили на экспертизу.
Также сообщалось, что в Николаеве СБУ ликвидировала канал контрабанды кокаина из одной из стран Южной Америки в Россию. Украинские оперативники работали совместно с правоохранителями Германии.
А в Киеве оперативники изъяли у отца с сыном наркотиков на четыре миллиона гривен. Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в квартире соцветия марихуаны, которые были расфасованы в пакетики и хранились в трехлитровых банках.
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