В Кривом Роге автопробегом почтили память Кузьмы Скрябина: опубликованы фото

В годовщину гибели знаменитого музыканта в Днепропетровской области устроили акцию

В Кривом Роге автопробегом почтили память Кузьмы Скрябина: опубликованы фото Журавель Максим 2019-02-04T15:03:00+02:00 Днепр В годовщину гибели знаменитого музыканта в Днепропетровской области устроили акцию



















В Кривом Роге почтили память украинского музыканта, телеведущего и шоумена Андрея Кузьменко. Акция прошла в день его гибели, которая случилась в 2015-м у поселка Терноватка на автодороге "Кировоград-Кривой Рог-Запорожье".

Горожане собрались возле одного из городских торговых комплексов и устроили автопробег до места гибели лидера группы "Скрябин", где установлена мемориальная плита.

В мероприятии приняли участие 35 автомобилей и около 100 человек, а также патрульные. Возле мемориальной плиты священнослужители провели литургию, а собравшиеся горожане возложили цветы и вспомнили проекты, в которых принимал участие Кузьма. Все это проходило под песни группы "Скрябин".

Напомним, лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Это трагическое событие всколыхнуло Украину, ведь Кузьма был кумиром миллионов, волонтером для тысяч, другом, советником, актером, продюсером для многих и многих украинцев.

Ранее сайт "Сегодня" напомнил, каким он был в своих выражениях об Украине и войне, в его песнях, в воспоминаниях друзей, коллег по сцене и близких. А известная украинская художница Ксения Симонова посвятила свою песочную работу погибшему артисту. Она нарисовала основные моменты его жизни.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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