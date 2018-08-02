В Кривом Роге чиновника отдали под суд за избиение журналиста

Сегодня, 11:21

Чиновника будут судить за избиение и препятствование деятельности журналиста

Фото: sobkor.net
Фото: sobkor.net

В Кривом Роге чиновника коммунального предприятия будут судить за нападение и избиение журналиста. Об этом сообщил спикер генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook.

"В июле 2018 года обвиняемый, находясь по месту своей работы на должности заместителя начальника одного из отделов КП "Скоростной трамвай", препятствовал осуществлению профессиональной деятельности журналисту, который выполнял редакционное задание по поводу установления или опровержения факта жестокого обращения с животными на территории предприятия", – говорится в сообщении.

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По словам Лысенко, чиновник, "используя грубую брань, требовал покинуть территорию предприятия и нанес журналисту удар в лицо".

Сейчас 44-летнему мужчине инкриминируют умышленное нанесение телесного повреждения и препятствование законной профессиональной деятельности журналиста. Судебное разбирательство этого уголовного производства продолжается.

Напомним, ранее оператор информационного портала "Первый Криворожский" Вячеслав Волк получил огнестрельное ранение на военных учениях в Кривом Роге. У мужчины было диагностировано сквозное огнестрельное ранение шеи, повреждены позвоночник и спинной мозг.

Как выяснилось, журналист вызвался поучаствовать в учениях в роли условного злоумышленника, который хочет попасть на режимный объект и получил пулю.
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