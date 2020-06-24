В Кривом Роге депутат и полицейский "выбивали" несуществующие долги

В состав группировки входили работник полиции и депутат райсовета

В Кривом Роге полицейские задержали группу злоумышленников за вымогательство 160 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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На сайте уточняют, что злоумышленники "выбивали" деньги с жителей района за несуществующие долги.

"В ходе следствия были установлены все участники группировки и ее организатор – все они являются жителями Кривого Рога. Среди них – действующий работник правоохранительного органа и депутат райсовета. Последние требовали с гражданина 160 тысяч долларов США, которые тот якобы кому-то должен. Во время встреч с потерпевшим злоумышленники неоднократно угрожали расправой и уничтожением его имущества", – говорится в сообщении.

Правоохранители с участием полка особого назначения задержали организатора и двух участников преступной группы во время передачи 40 тысяч долларов.

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Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрениях по факту вымогательства. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее подобный случай произошел в Виннице. Сотрудники специального подразделения КОРД задержали группу молодых людей – их подозревают в вымогательстве несуществующего долга под угрозой физической расправы.

Кроме того, в Запорожье депутат городского совета был задержан в момент получения крупной суммы за выделение земли в пользование.

Видео: СБУ

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