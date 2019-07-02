В Кривом Роге девочка оказалась в реанимации с подозрением на ботулизм

Семья отравилась, купив рыбу в одном из супермаркетов города

Иллюстрация. Фото: ПроБердянск

В Кривом Роге семья из Кропивницкого отравилась рыбой, купленной в одном из городских супермаркетов: с подозрением на ботулизм в реанимации оказался ребенок.

Как рассказали в Госпродпотребслужбе Кировоградской области, после того, как семья съела вяленую плотву и лосося горячего копчения, к утру самочувствие ребенка ухудшилось – у девочки появились симптомы отравления, и она была госпитализировали в Долинскую центральную районную больницу, а вечером перевели в реанимацию.

"В ночь с 27 на 28 июня ребенка в тяжелом состоянии перевели в отделение интенсивной терапии с подозрением на ботулизм. Больному была введена противоботулиническая сыворотка, пока состояние потерпевшей средней степени тяжести", — сообщили в Госпродпотребслужбе.

По факту отравления девочки эксперты начали проверки в торговом центре.

Напомним, ранее врачи напомнили о том, что основными мерами профилактики ботулизма, который несет смертельную опасность, является соблюдение культуры потребления пищи и технологии ее приготовления.

"Кипячение блюда в течение 10 минут уничтожит не только токсин ботулизма, но и все другие патогенные микроорганизмы", – подчеркнули медики.

Также мы сообщали о том, что в Черкасской области у беременной женщины диагностировали заболевание ботулизмом. Она купила на стихийном рынке вяленую речную рыбу и вскоре пожаловалась на тошноту и сильное расстройство желудка.

Также новости "Сегодня" писали о том, как во Львове врачи боролись за жизнь 25-летнего парня, который был госпитализирован после ужина с друзьями, когда попробовал домашних консервированных грибов. Уже через несколько часов ему стало плохо и пострадавшего доставили в больницу, где диагностировали ботулизм.

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