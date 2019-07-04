В Кривом Роге девочка попала в больницу с подозрением на ботулизм

11-ребенок находится в реанимации

В Кривом Роге Днепропетровской области 11-летняя девочка попала в реанимацию с подозрением на ботулизм. На прошлой неделе с таким же диагнозом в Киевской, Хмельницкой области и в Запорожье госпитализировали четырех людей.

В связи с этими случаями медики предостерегают и рекомендуют ограничить употребление рыбы. Какие симптомы смертельной болезни и почему жизненно важно не откладывать визит к врачу – узнавали журналисты "Сегодня".

Как выяснилось, термическая обработка не убивает токсин ботулизма. Поэтому то, как приготовили рыбу: вялили, коптили, или жарили – не имеет значения. А вот консервирование рыбы или ее хранение без холодильника активирует токсин.

"Банка не сдувается, цвет не меняется. Вообще определить визуально, что там есть ботулизм – невозможно", – рассказал председатель Всеукраинского совета защиты прав пациентов Виктор Сердюк.

А симптомы, говорят врачи, для каждого индивидуальны. В одних могут проявиться уже через час, а других – коварно подкосят всего за несколько дней. Среди симптомов ботулизма – слабость в организме, ухудшение зрения, усложняется глотание и дыхание.

"Это смертельно опасное заболевание, и очень неприятное. Больные буквально лежат на управляемом дыхании, в полном сознании. Когда человек поступает, ему в течении первых получаса должны ввести антитоксическую сыворотку", – рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца Ольга Голубовская.

Эта сыворотка – самый надежный способ уберечь здоровье. До недавнего времени с вакциной были проблемы, но в этом году ее закупили и передали в регионы. Если же тянуть с визитом к медикам, процесс лечения может быть очень сложным.

Чтобы избежать заболевания, специалисты советуют ограничить рыбу в своем рационе, или покупать свежую. А вот для консервированного мясо необходима дополнительная термическая обработка.

Также мы сообщали о том, что в Черкасской области у беременной женщины диагностировали заболевание ботулизмом. Она купила на стихийном рынке вяленую речную рыбу и вскоре пожаловалась на тошноту и сильное расстройство желудка.

Также новости "Сегодня" писали о том, как во Львове врачи боролись за жизнь 25-летнего парня, который был госпитализирован после ужина с друзьями, когда попробовал домашних консервированных грибов. Уже через несколько часов ему стало плохо и пострадавшего доставили в больницу, где диагностировали ботулизм.

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