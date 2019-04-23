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В Кривом Роге двор многоэтажки залило фекалиями

Сегодня, 15:02

Два года назад во дворе прорвало трубу


В Кривом Роге возле одного из жилых домов коммунальщики уже второй год отказываются чинить трубу. Из-за этого во дворе образовалась трясина. Местные жители опасаются, что еще немного, и фундамент дома не выдержит.

Как выяснилось, впервые канализационную трубу возле дома прорвало два года назад. Тогда местные вызвали аварийную бригаду, и с тех пор коммунальщики сюда наведываются каждые два месяца. Но трубу так и не меняют, а просто латают ее пробками. Из-за постоянных прорывов на придомовой территории уже частично просели бордюр и асфальт.

Коммунальщики, в свою очередь, удивляются и говорят, что впервые о таком слышат. По их словам, официальных обращений они не видели.

"Уже когда от вас нам стало это известно, бригада выехала на место. Проанализировала, что эта яма образовалась на месте предыдущих аварийных работ. Просто просел грунт, набралась яма водой. Ее откачали и выполнили подсыпку грунта", – рассказала "Сегодня" пресс-секретарь КП "Кривбассводоканал" Анна Романчук.

Но жильцы дома настаивают: если старую трубу им не заменят, будут обращаться в суд.

Ранее мы писали о том, что в Днепре у входа в подъезд одной из многоэтажек образовалась полуметровая яма. Жители боятся, что скоро под землей окажутся их квартиры и боятся заходить в подъезд.

А в Херсоне жители одной из пятиэтажек признались, что живут со страхом – их дом может рухнуть в любой момент.

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Тег дом, многоэтажка, Кривой Рог, болото, труба, Днепропетровская область

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