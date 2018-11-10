В Кривом Роге двух детей доставили в реанимацию с алкогольным отравлением

Сегодня, 21:14

Брат с сестрой гостили у отца, который выпивал с другом


В Кривом Роге двое детей 10 и 11 лет отравились алкоголем. Они пришли в гости к отцу, который выпивал с товарищем. Когда брат с сестрой вышли в коридор, соседи заметили, что они едва держатся на ногах.

Взрослые вызвали скорую, которая забрала детей с алкогольным отравлением в реанимацию.

"Поступили в нашу клинику двое детей в состоянии алкогольной интоксикации. Было проведено все лечение и наблюдение. В данный момент дети в удовлетворительном состоянии. Они переведены в соматическое отделение. Ничего детям не угрожает", – рассказал заместитель главврача городской больницы №8 Андрей Григоренко.

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По словам соседей, в тот день отец мальчика и девочки выпивал с другом и наливал детям. "Сегодня" застали мужчину дома, но тот отказался давать комментарии.

Правоохранители устанавливают, кто наливал детям крепкие напитки. После этого будет принято решение о квалификации данного правонарушения.

Предварительно родителям грозит штраф в несколько сотен гривен. Однако, если полиция узнает, что такое происходило не впервые, то им грозит тюремный срок.

Ранее мы сообщали о случае, когда в Николаеве семилетний мальчик отравился алкоголем.

Кроме того, в Славянске две 12-летние девочки отравились алкоголем.

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Источник:

"Сегодня"

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