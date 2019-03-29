В Кривом Роге грабитель насмерть забил мужчину половником из-за тысячи грн

Сожительницу хозяина квартиры прибывшие на место медики смогли спасти

Фото: Pixabay

В Кривом Роге грабитель насмерть забил мужчину половником из-за тысячи грн //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e1d/863/5c9e1d863dfb4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e1d/863/5c9e1d863dfb4.jpg 2019-03-29T15:32:16+02:00 Днепр Сожительницу хозяина квартиры прибывшие на место медики смогли спасти

Правоохранители рассказали обстоятельства жестокого убийства в Кривом Роге. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, ранее судимый за похожее преступление местный житель совершил умышленный разбой с убийством.

"Обвиняемый проник через окно в квартиру знакомого, совершил разбойное нападение на хозяина и его сожительницу путем нанесения многочисленных ударов руками, ногами и металлическим половником по телу, после чего завладел их имуществом на общую сумму около 1 тыс грн и с места преступления скрылся", – говорится в сообщении ведомства.

Хозяин квартиры погиб от полученных травм. Его сожительницу прибывшие на место медики смогли спасти.

На данный момент криворожская местная прокуратура №3 утвердила и направила в суд обвинительный акт относительно 38-летнего задержанного. Его обвиняют в преступлениях по части 2 статьи 121 и части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (умышленные тяжкие телесные повреждения, что привели к смерти потерпевшего; нападение с целью получения чужого имущества, в объединении с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, на которого совершено нападение). Досудебное расследование дела продолжается.

Напомним, в Киевской области мужчина из-за сахара жестоко убил пенсионерку. Убив старушку, мужчина остался в ее доме распивать спиртное.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина из мести поджег квартиру своей бывшей жены, в которой находилась женщина, ребенок и ее мать.

Также мы писали, что в Запорожье обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти. Подозреваемой в убийстве оказалась супруга погибшего.

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