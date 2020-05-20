В Кривом Роге гвардейцы задержали пятерых подозреваемых в убийстве

К бойцам НГУ с просьбой о помощи обратилась женщина

В Днепропетровской области, на территории Кривого Роге, бойцы Национальной гвардии во время патрулирования задержали пятерых мужчин, подозреваемых в убийстве.

Как сообщили на официальной странице НГУ, 19 мая к гвардейцам, которые помогали охранять порядок в городе, обратилась местная жительница с просьбой о помощи.

Она заявляла, что ее мужа сильно избили рядом с заброшенным магазином – семейная пара не имела своего жилья, и потому временного живала там.

"Прибыв на указанное место, нацгвардейцы обнаружили окровавленного мужчину, который лежал на земле, и сразу вызвали скорую. Медики констатировали смерть пострадавшего", - говорится в сообщении.

Гвардейцы отметили, что задержанные находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, во время поверхностного осмотра у одного из них был обнаружен нож.

Задержанных подозревают в совершении преступления по статье "тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего".

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