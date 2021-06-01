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В Кривом Роге идет реконструкция стадиона "Спартак": когда закончат (фото)

1 июня, 10:00

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На стадионе будут помещаться более 7 тысяч зрителей – там скоро установят четыре прожектора и большое электронное табло

Стадион "Спартак" в Кривом Роге, который реконструируют в рамках "Большой стройки" президента Владимира Зеленского, могут ввести в эксплуатацию уже до конца этого года.

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Об этом сообщила Днепропетровская ОГА.

Сейчас на новой крытой трибуне проводят внешние и внутренние отделочные работы, ремонтируют старую трибуну. Работы ведутся и над зоной воркаута.

Фото: Днепропетровская ОГА

Фото: Днепропетровская ОГА

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"Спартак" уже готов почти на 60%. Обустроили кросфит-арену. Активно проходит вторая очередь реконструкции трибун", – рассказал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Пространство под новой трибуной обустроят под раздевалки, душевые и тренерские. Вокруг футбольного поля будут проходить легкоатлетические беговые дорожки с покрытием из наливной резины.

Фото: Днепропетровская ОГА

Фото: Днепропетровская ОГА

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"Сразу две грандиозные реконструкции спортобъектов проводим в Кривом Роге. Одна из жемчужин – стадион "Спартак". Он станет современной базой для подготовки олимпийского резерва, тренировок и соревнований юных спортсменов. Прежде всего, воспитанников спортшколы №3", - заявил замлавы Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

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Фото: Днепропетровская ОГА

Фото: Днепропетровская ОГА

После реконструкции на стадионе будут помещаться более 7 тысяч зрителей. Там уже есть новое поле с системой полива. Также готова основа под яму для прыжков в длину. В дальнейшем установят четыре мощных прожекторов и большое электронное табло.

"Восстановление спортивного объекта идет по графику. Планируем, что к концу года стадион будет сдан в эксплуатацию", – сказал нардеп Юрий Корявченков.

Напомним, в Киеве на ВДНХ построят бесплатный спортивный урбан-парк.

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Кроме того, в Полтаве построят новый спорткомплекс.

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