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В Кривом Роге иностранец с ножом напал на прохожих: три человека ранены

10 июля, 15:43

44-летнего мужчину уже задержали

Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области.

В Кривом Роге полицейские задержали мужчину, который во время драки на одной из улиц города ранил ножом трех людей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел ночью 9 июля на улице в Центрально-Городском районе Кривого Рога. Между гражданином Азербайджана и прохожими возник конфликт, который перерос в драку. Во время нее 44-летний мужчина набросился на соперников с ножом и ранил трех человек. После содеянного он скрылся с места на велосипеде. В результате конфликта ножевые ранения получили двое мужчин и 36-летняя женщина. Пострадавших доставили в больницу.

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

На данный момент подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что в Одессе пьяный иностранец посреди улицы напал на прохожего и ранил его ножом. Как выяснилось, мужчина поссорился с прохожим из-за того, что ему показалось, что тот смеялся над ним.

Кроме того, не так давно копы задержали группу иностранцев, подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный магазин в Борисполе.

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Тег Азербайджан, задержание, Кривой Рог, иностранец, резня, конфликт, Днепропетровская область

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