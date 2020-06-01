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В Кривом Роге из окна роддома выпала 20-летняя девушка

1 июня, 12:22

Руслан Ровик Руслан Ровик

Падение с четвертого этажа оказалось смертельным для молодой женщины

В Кривом Роге из окна роддома на четвертом этаже выпала молодая женщина, от полученных травм она погибла.

Об этом сообщили в городском отделении полиции.

"Сообщение поступило сегодня, что с четвертого этажа роддома выпала женщина 2000 года рождения", – говорится в сообщении.

От полученных травм женщина умерла.


Фото: Первый городской

"Сейчас все обстоятельства выясняются сотрудниками полиции", - отметили в пресс-службе.

Инцидент произошел утром 1 июня в роддоме на площади Освобождения.

Напомним, в Одесской области двое детей – мальчик и девочка, 2017 и 2014 года рождения – вывалились из окна больничной палаты на втором этаже. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в результате падения девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, а ее брат повредил позвоночник.

Как сообщали "Сегодня", в одном из спальных районов Киева произошла трагедия. На улице Киото, 9 (Деснянский район столицы) мужчина выпал из окна на лестничной клетке между 8-м и 9-м этажами жилого дома вместе со стеклом. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте.

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роддом Кривой Рог окно

Источник: Сегодня

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