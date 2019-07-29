В Кривом Роге копы "накрыли" нарколабораторию 2019-07-29T15:59:00+03:00 Днепр Ее организатор занимался изготовлением метамфетамина

В Кривом Роге полицейские разоблачили нарколабораторию, в которой изготавливали метамфетамин. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Днепропетровской области.

Лаборатория находилась в Саксаганском районе города. Как выяснилось, ее организовал 30-летний мужчина – он занимался изготовлением метамфетамина. Кроме того, на месте преступления копы нашли лабораторное оборудование, прекурсоры, почти 120 граммов готового для употребления метамфетамина. Кроме того, там были найдены пистолет и 10 патронов.

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"Все изъятое в ходе обыска направлено для проведения экспертного исследования, а по указанному фактам начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливать все обстоятельства дела и проверят причастность мужчины к изготовлению и распространению наркотических веществ на территории города", – рассказали в полиции.

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Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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