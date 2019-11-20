В Кривом Роге копы "накрыли" сеть порностудий: появилось видео

В Кривом Роге мужчина и трое женщин занимались онлайн-порнобизнесом и зарабатывали на этим большие деньги. Преступников задержали.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, бизнес организовали мужчина и трое женщин. Мужчина арендовал три квартиры и переделал их под порностудии. Женщины занимались вербовкой молодых девушек – размещали объявления в соцсетях и на досках объявлений. Они приглашали женщин на собеседование, а лучших допускали к работе в порностудиях.

Всего в онлайн-режиме общались с клиентами и транслировали видео порнографического характера 25 девушек. Ежемесячно на изготовлении и сбыте порнографического видео организаторы зарабатывали более 3 миллионов гривен.

Напомним, не так давно в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

Также мы писали о разоблачении борделя в Киеве, который был замаскирован под стриптиз-клуб. Как сообщили в полиции, члены преступной группы обосновались на Большой Васильковской, а клиенты, которые посещали заведение, за денежное вознаграждение получали дополнительный "сервис" в виде интимных услуг.

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