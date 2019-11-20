Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,2
26,81

В Кривом Роге копы "накрыли" сеть порностудий: появилось видео

20 ноября, 10:07

Ежемесячно организаторы зарабатывали более 3 миллионов гривен

В Кривом Роге мужчина и трое женщин занимались онлайн-порнобизнесом и зарабатывали на этим большие деньги. Преступников задержали.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, бизнес организовали мужчина и трое женщин. Мужчина арендовал три квартиры и переделал их под порностудии. Женщины занимались вербовкой молодых девушек – размещали объявления в соцсетях и на досках объявлений. Они приглашали женщин на собеседование, а лучших допускали к работе в порностудиях.

Всего в онлайн-режиме общались с клиентами и транслировали видео порнографического характера 25 девушек. Ежемесячно на изготовлении и сбыте порнографического видео организаторы зарабатывали более 3 миллионов гривен.

Напомним, не так давно в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

Также мы писали о разоблачении борделя в Киеве, который был замаскирован под стриптиз-клуб. Как сообщили в полиции, члены преступной группы обосновались на Большой Васильковской, а клиенты, которые посещали заведение, за денежное вознаграждение получали дополнительный "сервис" в виде интимных услуг.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

полиция порностудия Кривой Рог разоблачение Днепропетровская область

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ноябрь продолжает радовать: прогноз погоды в Украине на неделю
Ноябрь продолжает радовать: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Доставайте пуховики: синоптик предупредила о похолодании в Украине
Доставайте пуховики: синоптик предупредила о похолодании в УкраинеУкраина
Заморозки ночью: какой будет погода в ближайшие дни
Заморозки ночью: какой будет погода в ближайшие дниУкраина
В Днепре пенсионерка устроила себе развлечение: каталась в тележке из супермаркета
В Днепре пенсионерка устроила себе развлечение: каталась в тележке из супермаркетаДнепр
В Днепре на ходу загорелся трамвай с пассажирами: появилось видео
В Днепре на ходу загорелся трамвай с пассажирами: появилось видеоДнепр
В Днепре в результате ДТП два автомобиля снесли остановку
В Днепре в результате ДТП два автомобиля снесли остановкуДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...