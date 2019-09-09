В Кривом Роге копы с поличным задержали наркодилеров: появилось видео

Стоимость изъятого метамфетамина составила около 100 тысяч гривен

В Кривом Роге правоохранители задержали двоих наркодилеров. У мужчин изъяли метамфетамин, стоимость которого по ценам "черного" рынка составила около 100 тысяч гривен, сообщили в пресс-службе полиции в Днепропетровской области.

Дилеры оказались 27-летними местными жителями. При осмотре у мужчин нашли 295 трубочек с кристаллическим веществом, похожим на метамфетамин.

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"По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", - рассказали в полиции и отметили, что дилерам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

Также мы писали, что в Бердянске правоохранители разоблачили пару наркоторговцев и изъяли у них более пяти килограммов марихуаны. Схему по продаже наладили местные жители: 39-летняя женщина и ее 46-летний приятель.

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