В Кривом Роге легковушка перевернулась и сбила пешехода: есть погибший и пострадавшие

20-летний водитель от полученных травм скончался на месте













В Кривом Роге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие – водитель легковушки не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.

ДТП произошло утром 11 июня на улице Украинской. По предварительной информации, автомобиль BMW двигался в сторону улицы Калнышевского, однако водитель "немца" не справился с управлением, наехал на бордюр и перевернулся.

В результате аварии 20-летний водитель авто от полученных травм скончался на месте. Также пострадал 18-летний пассажир - у него ушибы руки. Травмы разной степени тяжести получил и 48-летний пешеход – его, с предварительным диагнозом "открытая черепно-мозговая травма" и с различными телесными повреждениями, доставили в реанимационное отделение городской больницы.

"Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения") УК Украины. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Проводятся следственные действия", — сообщили "Сегодня" в пресс-службе Криворожского отдела полиции.

Также мы сообщали, что в Днепре перевернулась легковушка. Как выяснилось, водителю во время движения авто стало плохо.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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