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ФОТОФАКТ. В Кривом Роге люди на инвалидных колясках разбили бордюр молотками

Сегодня, 15:55

Из-за бордюра невозможно перейти дорогу без посторонней помощи

В Кривом Роге люди на инвалидных колясках разбили бордюр молотками Днепр Из-за бордюра невозможно перейти дорогу без посторонней помощи

В Кривом Роге люди с ограниченными возможностями присоединились к акции "Бордюр не дороже достоинства". Горожане на инвалидных колясках на ул. Владимира Великого разбивали бетонный выступ, из-за которого им невозможно перейти дорогу без посторонней помощи.

Представители общественной организации "Рух без меж" обращались к строителям, которые проводили ремонт этого участка дороги, с просьбой учесть потребности маломобильных людей, но их пожелания проигнорировали. 

Напомним, в Харьковской области открыли 5000 вакансий для людей с инвалидностью. В Харьковском центре занятости рассказали о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями. Зарплату кандидатам предлагают разную, но конкурентную: швеям, например, обещают платить 10 000 гривен, токарям, слесарям и графическим дизайнерам – по 12 000 гривен, а у программистов зарплата может достигать и 25 000 гривен.

Ранее в Днепре стартовали курсы самообороны для людей с ограниченными физическими возможностями. Их цель — научить горожан с инвалидностью защищаться от нападения на улице, давая отпор ворам и недоброжелателям.

Между тем, в правительстве признали, что в Украине люди с инвалидностью ежедневно сталкиваются со множеством проблем, отсутствием удобной инфраструктуры, непониманием со стороны власти и даже осуждением обычных прохожих.  В настоящее время в стране количество людей с инвалидностью составляет около 6% от населения. 

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Тег инвалидность , инвалидная коляска, бордюр

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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