ФОТОФАКТ. В Кривом Роге люди на инвалидных колясках разбили бордюр молотками
Из-за бордюра невозможно перейти дорогу без посторонней помощи
В Кривом Роге люди с ограниченными возможностями присоединились к акции "Бордюр не дороже достоинства". Горожане на инвалидных колясках на ул. Владимира Великого разбивали бетонный выступ, из-за которого им невозможно перейти дорогу без посторонней помощи.
Представители общественной организации "Рух без меж" обращались к строителям, которые проводили ремонт этого участка дороги, с просьбой учесть потребности маломобильных людей, но их пожелания проигнорировали.
Напомним, в Харьковской области открыли 5000 вакансий для людей с инвалидностью. В Харьковском центре занятости рассказали о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями. Зарплату кандидатам предлагают разную, но конкурентную: швеям, например, обещают платить 10 000 гривен, токарям, слесарям и графическим дизайнерам – по 12 000 гривен, а у программистов зарплата может достигать и 25 000 гривен.
Ранее в Днепре стартовали курсы самообороны для людей с ограниченными физическими возможностями. Их цель — научить горожан с инвалидностью защищаться от нападения на улице, давая отпор ворам и недоброжелателям.
Между тем, в правительстве признали, что в Украине люди с инвалидностью ежедневно сталкиваются со множеством проблем, отсутствием удобной инфраструктуры, непониманием со стороны власти и даже осуждением обычных прохожих. В настоящее время в стране количество людей с инвалидностью составляет около 6% от населения.
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