В Кривом Роге задержали мужчину, который пытался развратить 8-летнюю девочку

В квартире было множество игрушек и конфеты, которыми он угощал ребенка

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin.

В Кривом Роге задержали мужчину, который пытался развратить 8-летнюю девочку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/75d/f8e/5ca75df8ee9f3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/75d/f8e/5ca75df8ee9f3.jpg 2019-04-05T16:39:00+03:00 Днепр В квартире было множество игрушек и конфеты, которыми он угощал ребенка

4 апреля в полицию Кривого Рога поступило сообщение от очевидцев о том, что неизвестный мужчина тащит в подъезд 8-летнюю девочку и пытается снять с нее одежду.

В ходе проверки на месте происшествия правоохранители задержали и доставили в Покровское отделение полиции ранее судимого за аналогичные преступления мужчину 1980 года рождения. Как установлено, ранее мужчина отбывал наказание за развращение малолетних детей.

Во время осмотра помещения задержанного было обнаружено множество игрушек и конфеты, которыми он угощал ребенка.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства дела, опрашивают свидетелей указанного события. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних).

Фото: dp.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Борисполе работник одного из образовательных учреждений развращал малолетних детей.

Напомним, в Хмельницкой области 25 марта задержали мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Кривом Роге задержали мужчину, который пытался развратить 8-летнюю девочку". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.