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В Кривом Роге задержали мужчину, который пытался развратить 8-летнюю девочку

Сегодня, 16:39

В квартире было множество игрушек и конфеты, которыми он угощал ребенка

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
facebook.com/Vyacheslav.Abroskin.
В Кривом Роге задержали мужчину, который пытался развратить 8-летнюю девочку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/75d/f8e/5ca75df8ee9f3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/75d/f8e/5ca75df8ee9f3.jpg Днепр В квартире было множество игрушек и конфеты, которыми он угощал ребенка

4 апреля в полицию Кривого Рога поступило сообщение от очевидцев о том, что неизвестный мужчина тащит в подъезд 8-летнюю девочку и пытается снять с нее одежду.

В ходе проверки на месте происшествия правоохранители задержали и доставили в Покровское отделение полиции ранее судимого за аналогичные преступления мужчину 1980 года рождения. Как установлено, ранее мужчина отбывал наказание за развращение малолетних детей.

Во время осмотра помещения задержанного было обнаружено множество игрушек и конфеты, которыми он угощал ребенка.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства дела, опрашивают свидетелей указанного события. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних).

Фото: dp.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Борисполе работник одного из образовательных учреждений развращал малолетних детей

Напомним, в Хмельницкой области 25 марта задержали мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

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Тег педофил, развращение, права детей

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