В Кривом Роге молодая мать обустроила дома порностудию

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Кривом Роге полицейские "накрыли" онлайн-порностудию. Притон в своем доме организовала молодая мама.

В пресс-службе полиции в Днепропетровской области рассказали, что "бизнесом" женщина занималась в доме в Металлургическом районе. Там она изготовляла и распространяла видео порнографического характера.

Кроме того, копы обыскали дом. Там они нашли компьютерную технику, веб-камеры, деньги и секс-игрушки. Теперь 28-летней женщине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

Также мы писали о разоблачении борделя в Киеве, который был замаскирован под стриптиз-клуб. Как сообщили в полиции, члены преступной группы обосновались на Большой Васильковской, а клиенты, которые посещали заведение, за денежное вознаграждение получали дополнительный "сервис" в виде интимных услуг.

Кроме того, мы сообщали, что житель Мариуполя пойдет под суд за распространение детского порно. Порноматериалы мужчина получал бесплатно через специальный файлообменник.

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