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В Кривом Роге мошенник продавал краденые автомобили через интернет

22 мая, 16:18

Путем обмана мужчина завладел денежными средствами покупателей на сумму более 1,1 млн грн

Фото: Pixabay

Житель Кривого Рога через Интернет продавал машины, которые находились в розыске. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, за год такой "работы" злоумышленник выручил порядка 1,1 миллиона гривен.

Известно, что иномарки мужчина разместил на сайте объявление и продавал людям краденые авто, которые официально находились в розыске. Мошенник менял номера как на самих автомобилях, так и на двигателях, чтобы не вызывать подозрений. 

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления.

"Криворожской местной прокуратурой №3 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении гражданина за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2,3 ст.190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно и в крупных размерах). Продолжается досудебное расследование", – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области.

Ранее на Тернопольщине задержали вооруженную банду, которая похищала элитные автомобили в ЕС. У фигурантов группировки изъяли шесть элитных иномарок.

А тем временем, в немецком Дюссельдорфе покупатель украл из автосалона автомобиль Ferrari, принадлежащий ранее гонщику Формулы-1 Эдди Ирвайну.

Напомним, под Одессой оперативно задержали автоугонщиков. Хозяйка авто рассказала полицейским, что в машине находится ее мобильный телефон, который она может отследить с помощью программы iCloud.Так, удалось установить, что угонщики находятся в селе Красноселка под Одессой. Туда отправился экипаж полиции.


А в Днепре нашли автомобиль Tesla, который похитили в Норвегии.

Также мы писали, что в Киеве ежедневно похищают до 20 автомобилей. Эксперты по безопасности советуют оставлять авто на паркингах, где есть охрана и видеокамеры.


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Тег интернет, машины, мошенник, угон, розыск, аферист, злоумышленник

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