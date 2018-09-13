В Кривом Роге мотоцикл сбил мужчину на пешеходном переходе

Сегодня, 10:43

После наезда на пешехода мотоцикл вылетел на обочину возле остановки


Фото: Первый Криворожский

Фото: Первый Криворожский

Фото: Первый Криворожский

В Кривом Роге Днепропетровской области, где недавно произошло масштабное ДТП с участием патрульных, мотоцикл сбил на пешеходном переходе мужчину. Об этом сообщает местное издание "Первый Криворожский".

ДТП произошло сегодня около 9:00 на проспекте Гагарина. Мотоцикл проехал на запрещающий сигнал светофора, сбил пешехода и вылетел на обочину возле остановки. 

В результате наезда пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму: его госпитализировали в больницу. Водитель мотоцикла на данный момент находится на месте аварии, он не пострадал. На месте ДТП работают патрульные полицейские.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП. 

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.
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