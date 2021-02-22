В Кривом Роге мужчина избил и ограбил подростка, а после напал с ножом на прохожего

В Кривом Роге правоохранители задержали злоумышленника, который избил подростка и забрал у него мобильный телефон, после чего напал с ножом на местного жителя.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел вечером 21 февраля на улице в Покровском районе. Мужчина ударил 13-летнего мальчика ногой по голове и отобрал мобильный телефон.
После этого у злоумышленника возник конфликт с прохожим, во время которого нападающий ударил потерпевшего ножом в живот.
Очевидцы сообщили об агрессивном мужчине в полицию, в результате на станции скоростного трамвая нарушителя задержали и доставили в отделение полиции.
У 20-летнего жителя Херсонской области правоохранители изъяли нож, которым он ранил прохожего, и похищенный мобильный телефон.
Сейчас решается вопрос об уведомлении ему о подозрении в совершении указанных преступлений и избрании меры пресечения. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.
Ранее мы сообщали, что в Николаеве неизвестный набросился с ножом на прохожего.
Также напомним, под Луцком супруги с ножом напали на мужчину.
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