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В Кривом Роге мужчина избил и ограбил подростка, а после напал с ножом на прохожего

22 февраля, 12:20

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Подозреваемому грозит до 6 лет тюрьмы

В Кривом Роге правоохранители задержали злоумышленника, который избил подростка и забрал у него мобильный телефон, после чего напал с ножом на местного жителя.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел вечером 21 февраля на улице в Покровском районе. Мужчина ударил 13-летнего мальчика ногой по голове и отобрал мобильный телефон.

После этого у злоумышленника возник конфликт с прохожим, во время которого нападающий ударил потерпевшего ножом в живот.

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Очевидцы сообщили об агрессивном мужчине в полицию, в результате на станции скоростного трамвая нарушителя задержали и доставили в отделение полиции.

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У 20-летнего жителя Херсонской области правоохранители изъяли нож, которым он ранил прохожего, и похищенный мобильный телефон.

Сейчас решается вопрос об уведомлении ему о подозрении в совершении указанных преступлений и избрании меры пресечения. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее мы сообщали, что в Николаеве неизвестный набросился с ножом на прохожего.

Также напомним, под Луцком супруги с ножом напали на мужчину.

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