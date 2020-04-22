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В Кривом Роге мужчина на самоизоляции заразил коронавирусом соседку

22 апреля, 10:02

Тина Наринецкая

Зараженный отказался лечиться в инфекционной больнице

В Кривом Роге в Днепропетровской области инфицированный коронавирусом COVID-19 мужчина, который лечился на самоизоляции, заразил свою соседку. Об этом сообщили в Управлении прессы и внутренней политики исполкома Криворожского горсовета.

На самоизоляцию мужчина отправился добровольно и сам отказался лечиться в инфекционной больнице. В управлении отметили, что пациентам с COVID-19 лучше лечиться в больнице, ведь так врачи смогут вовремя оказать помощь и обезопасить других людей от заражения.

Отметим, что на данный момент в Днепропетровской области коронавирусом заразились 150 человек, девять из них уже удалось вылечить. Всего же в Украине зафиксировали 6592 случая инфицирования COVID-19.За сутки было обнаружено467 новых зараженных.

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Также мы сообщали, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине уже прогнозируют в начале мая. Об этом на совещании по преодолению эпидемии 20 апреля рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Кривой Рог заражение соседка коронавирус Днепропетровская область

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