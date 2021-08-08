В Кривом Роге мужчина подорвал себя гранатой: все подробности (фото, видео)

Правоохранители пытались уговорить ветерана АТО не взрывать гранату, но он бросил боеприпас себе под ноги

В Кривом Роге ветеран АТО подорвался на гранате / коллаж "Сегодня"

В Кривом Роге вечером 8 августа пожилой мужчина подорвал себя гранатой во дворе дома в Ингулецком районе на жилмассиве ЮГОК. Мы собрали всю информацию об этом происшествии, известную на данный момент.

Как все произошло

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По предварительной информации, около 18:00 вечера в полицию поступило сообщение о минировании. Мужчина сам позвонил в полицию и заявил, что выйдет к скамейке во дворе и подорвет себя с помощью гранаты, после чего бросил трубку.

Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили его уже с чекой от взрывоопасного снаряда в руках во дворе дома.

Правоохранители вроде бы уговорили мужчину не взрывать гранату и он отдал им боеприпас, но сразу же достал вторую и взорвал ее.

Есть ли пострадавшие и в каком состоянии

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В результате взрыва пострадал только сам подрывник. Он выжил, но тяжело травмирован – ему оторвало ногу.

"Мужчина, подорвавшийся на гранате, жив. Сейчас ему оказывают помощь в карете скорой помощи. По словам инспекторов, прибывших на место, "все очень плохо". У человека оторвана нога", – написал в Telegram-канале Олег Ермолинский.

Место взрыва в Кривом Роге / t.me/ermolinskiy_news

Подорвавшегося мужчину увезла скорая помощь. В больнице корреспонденту "Сегодня" отказались сообщить подробности о его состоянии, известно только, что оно крайне тяжелое.

Что говорят в полиции

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В Криворожском районном управлении полиции рассказали, что сначала их сотрудникам, прибывшим на место, удалось уговорить мужчину отдать им гранату, предварительно – РГД-5. Но сразу после того как отдал взрывотехникам одну гранату ветеран АТО достал из кармана вторую и начал вести себя агресивно.

Полиция работает на месте взрыва в Кривом Роге / t.me/ermolinskiy_news

"Он повел себя агрессивно, выдернул чеку и 20 минут держал гранату в руках. Потом опять повел себя агрессивно, кинул гранату себе под ноги, в результате чего она взорвалась", – рассказал начальник Криворожского районного управления полиции Валерий Лютый.

Что известно о подрывнике

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Мужчина, подорвавший себя гранатой, 1960 года рождения. Он – ветеран АТО.

Соседи и сослуживцы пострадавшего рассказали корреспонденту "Сегодня", что он не был конфликтным человеком – все во дворе отзываются о нем позитивно и говорят, что человек он адекватный. Но в последнее время страдал от отсутствия работы. Также он тяжело переносил расставание с женой, с которой развелся полтора года назад.

Рассказывают, что в последнее время он постоянно жаловался, что его все достало. Он хотел вернуться на передовую, но по состоянию здоровья его уже не брали.

Полиция работает на месте взрыва в Кривом Роге / t.me/ermolinskiy_news

Никто из соседей не знал, что в квартире у ветерана находится оружие. Уже во время обыска полиция обнаружила в квартире еще две гранаты, завернутые в одеяло, и одну дымовую шашку.

В квартире подорвавшегося обнаружили боеприпасы / t.me/ermolinskiy_news

На место ЧП также прибыл друг пострадавшего, с которым они вместе служили на востоке Украины. Сослуживец отметил, что только две недели назад они встречались в кафе и ни о каком самоубийстве тот не говорил.

К сожалению подобные случаи не редкость в Украине в последние дни: