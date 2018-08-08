В Кривом Роге мужчина пошел на ограбление с игрушечным пистолетом

Сегодня, 21:09

Копы задержали 22-летнего местного жителя, в его рюкзаке нашли головной убор и "оружие"

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Кривом Роге мужчина при помощи игрушечного пистолета и балаклавы ограбил игровой зал. Происшествие случилось 8 августа около 3:00 в Металлургическом районе города.

Во время отработки территории, по сообщению о случившемся, копы задержали 22-летнего местного жителя. В его рюкзаке стражи порядка нашли головной убор и "оружие".

"Открыто уголовное производство по ст. 187 УК Украины ("Разбой"). Продолжаются следственные действия, решается вопрос о вручении мужчине сообщения в подозрении в совершении преступления", — сообщают в пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области.

Ранее полицейские задержали преступников, которые в масках Шрека ограбили ювелирный магазин в городе Донец Харьковской области. Как оказалось, мужчины тщательно готовились к преступлению и разработали для него детальный план. Сейчас они находятся под стражей. Преступникам объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины: им грозит до пятнадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Также мы писали, что в Киеве обстреляли автомобиль и украли из него два миллиона.

Кроме того, напомним, что во Львове вор-неудачник выскочил из магазина прямо перед патрульными.
ограбление, пистолет, игровые автоматы

Вы сейчас просматриваете новость "В Кривом Роге мужчина пошел на ограбление с игрушечным пистолетом ". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Фото: ГУНП в Киевской области

В Киеве мужчина избил и ограбил собутыльников

5 Августа, 11:16

Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы

Запорожье

Фото: пресс-служба патрульной полиции Запорожья

Запорожские копы устроили ночную погоню за грабителями: опубликованы фото

3 Августа, 16:48

В Запорожье копы после погони задержали грабителей
Загрузка...

Запорожье

Фото из открытых источников

В курортном Бердянске средь бела дня ограбили женщину

2 Августа, 13:27

Ранее судимый харьковчанин в подъезде сорвал с шеи жертвы золотую цепочку

Другие регионы

Фото: vladtime.ru

В Херсоне иностранец ограбил четырехлетнюю девочку

31 Июля, 14:40

Мужчине грозит от четырех до шести лет лишения свободы
Загрузка...