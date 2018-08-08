В Кривом Роге мужчина пошел на ограбление с игрушечным пистолетом

Копы задержали 22-летнего местного жителя, в его рюкзаке нашли головной убор и "оружие"

В Кривом Роге мужчина при помощи игрушечного пистолета и балаклавы ограбил игровой зал. Происшествие случилось 8 августа около 3:00 в Металлургическом районе города.

Во время отработки территории, по сообщению о случившемся, копы задержали 22-летнего местного жителя. В его рюкзаке стражи порядка нашли головной убор и "оружие".

"Открыто уголовное производство по ст. 187 УК Украины ("Разбой"). Продолжаются следственные действия, решается вопрос о вручении мужчине сообщения в подозрении в совершении преступления", — сообщают в пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области.

Ранее полицейские задержали преступников, которые в масках Шрека ограбили ювелирный магазин в городе Донец Харьковской области. Как оказалось, мужчины тщательно готовились к преступлению и разработали для него детальный план. Сейчас они находятся под стражей. Преступникам объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины: им грозит до пятнадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

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