В Кривом Роге на горящей свалке нашли тело женщины
Погибшей на вид – 40-45 лет, причины ее смерти пока неизвестны
В Кривом Роге спасатели во время тушения пожара на свалке обнаружили обгоревшее тело женщины. Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщили в пресс-службе Криворожского отделения полиции.
Тело погибшей было найдено во время борьбы с огнем на свалке по улице Техническая в Саксаганском районе города.
"Тело без видимых телесных повреждений отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Возможно, погибшая – человек без определенного места жительства. Нашли ее работники ГСЧС уже после того, как потушили огонь", – отметили корреспонденту "Сегодня" в пресс-службе Криворожского отделения полиции.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия и личность погибшей женщины.
Напомним, ранее стало известно, что в Сумской области, сжигая сухую траву, погибла пенсионерка. Эта смерть стала третьей подобной трагедией за последние семь дней.
А недавно в Киевской области спасатели зафиксировали 101 случай возгорания травяного настила на общей площади 111,31 га.
Также сообщалось, что ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары. Также мы писали о пожарах на сухостое и в столице.
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