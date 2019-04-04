В Кривом Роге на горящей свалке нашли тело женщины

Погибшей на вид – 40-45 лет, причины ее смерти пока неизвестны

Фото: kr.dsns.gov.ua.

В Кривом Роге на горящей свалке нашли тело женщины Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c9a/b75/5c9c9ab752a6b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c9a/b75/5c9c9ab752a6b.jpg 2019-04-04T16:16:36+03:00 Днепр Погибшей на вид – 40-45 лет, причины ее смерти пока неизвестны

В Кривом Роге спасатели во время тушения пожара на свалке обнаружили обгоревшее тело женщины. Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщили в пресс-службе Криворожского отделения полиции.

Тело погибшей было найдено во время борьбы с огнем на свалке по улице Техническая в Саксаганском районе города.

"Тело без видимых телесных повреждений отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Возможно, погибшая – человек без определенного места жительства. Нашли ее работники ГСЧС уже после того, как потушили огонь", – отметили корреспонденту "Сегодня" в пресс-службе Криворожского отделения полиции.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия и личность погибшей женщины.

Напомним, ранее стало известно, что в Сумской области, сжигая сухую траву, погибла пенсионерка. Эта смерть стала третьей подобной трагедией за последние семь дней.

А недавно в Киевской области спасатели зафиксировали 101 случай возгорания травяного настила на общей площади 111,31 га.

Также сообщалось, что ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары. Также мы писали о пожарах на сухостое и в столице.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.