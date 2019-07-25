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В Кривом Роге на крупной взятке поймали ревизора

25 июля, 15:37

За положительный результат проверки с предпринимателя требовали тридцать тысяч гривен

Фото: Нацполиция

В Кривом Роге разоблачили на взятке в 30 тыс. гривен главного государственного ревизора-инспектора налоговой инспекции.

Установлено, что с целью прекращения деятельности субъекта хозяйствования в мае этого года предприниматель обратился в налоговую инспекцию. Соответствующие материалы для проведения аудиторской проверки были предоставлены главному государственному ревизору-инспектору.

В дальнейшем налоговик сообщил, что за положительный результат проверки, а именно – не начисления штрафных санкций по выявленным правонарушениям  и беспрепятственное прекращения деятельности бизнесмен  должен предоставить 30 тыс. гривен "вознаграждения".

24 июля оперативники задокументировали факт получения ревизором-инспектором неправомерной выгоды.
Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Кривом Роге правоохранители поймали на взятке начальника райотдела государственной исполнительной службы. Как выяснилось, начальник райотдела вымогал у гражданина взятку в размере 500 тысяч гривен за решение вопросов, касающихся покупки комплекса нежилых помещений по сниженной цене.

Напомним, недавно на Волыни задержали сельского председателя одного из районов области во время получения пяти тысяч долларов взятки.


Напомним, недавно в Днепропетровской области заместителя начальника колонии поймали на взятки от заключенного.

Как сообщалось, в Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках чиновников регионального управления Укртрансбезопасности и госпредприятия "Николаевский облавтодор".

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Тег взятка, Кривой Рог, налоговик, ревизор

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