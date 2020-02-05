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В Кривом Роге на машину патрульных рухнуло дерево: фото

5 февраля, 19:43

Порывистый ветер обрушил дерево на патрульный автомобиль

/ Фото: Первый криворожский

В Кривом Роге сильный ветер во время непогоды обрушил дерево на машину патрульной полиции.

Как сообщили в городском управлении ГСЧС, инцидент произошел на территории Металлургического района. В результате происшествия никто не пострадал.

В служебной машине полиции было разбито заднее стекло и фары, а сотрудникам 11-й пожарной части пришлось распилить дерево, чтобы освободить машину.

Ранее мы сообщали о том, как спасатели помогают водителям, которые в условиях непогоды выручали шоферов, которые попадали в ловушки на заснеженных трассах.

Как сообщал сайт "Сегодня", в ближайшие дни в Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий – мороз, снег и гололед.

По состоянию на утро 5 февраля в Украине из-за непогоды был обесточен 41 населенный пункт, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточен 41 населенный пункт в двух областях", – говорится в сообщении.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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непогода Кривой Рог Днепропетровская область

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