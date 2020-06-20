В Кривом Роге на рынке вспыхнул масштабный пожар: пламя тушили два часа (фото, видео)

В Кривом Роге в ночь на 20 июня на Центральном рынке города вспыхнул масштабный пожар.

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Как рассказали в пресс-службе местной ГСЧС, о пожаре на улице Серафимовича им сообщили поздно вечером 19 июня. На место сразу же направили спасателей. Когда те добрались до рынка, увидели, что огонь охватил десятки металлических павильонов.

Несмотря на все усилия спасателей, пламя успело уничтожить 22 торговые точки. Общая площадь пожара составила 240 "квадратов". Потушить огонь работникам ГСЧС удалось уже сегодня, 20 июня, около 00:40.

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"К ликвидации пожара было привлечено 14 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области", – добавили в ГСЧС.

Напомним, недавно сильный пожар произошел на обувной фабрике в Запорожье. Пламя там охватило около 400 квадратных метров предприятия.

Также сообщалось о масштабном пожаре на Старой Дарнице в Днепровском районе столицы, который уничтожил дом с автомобилями.

Видео: kiev.informator.ua

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