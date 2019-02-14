В Кривом Роге на шахте погибли двое горняков
Тела погибших нашли в узком пространстве между этажами выработки
В городе Кривой Рог Днепропетровской области на шахте погибли двое горняков. Об этом сообщили в местном ГСЧС.
Трагедия произошла накануне на шахте "Юбилейной". Как рассказали спасатели, около полудня диспетчер вызвала горных спасателей на шахту и сообщила о несчастном случае, детали которого пока не разглашаются. Тела погибших нашли в узком пространстве между этажами выработки и подняли их на поверхность. Причины случившегося на данный момент выясняет комиссия экспертов.
Ранее мы писали о том, что на Донбассе на шахте "Россия" произошел несчастный случай. Тогда один человек погиб и один пострадал.
Напомним в 2017 году в результате взрыва метаново-воздушной смеси произошел взрыв на шахте "Степовая" ГП "Львовуголь". В результате взрыва произошло обрушение породы, погибли восемь горняков, около 30 получили травмы.
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