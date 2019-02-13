В Кривом Роге на взятке погорел чиновник исполнительной службы
Деньги мужчина вымогал за решение вопроса недвижимости
В Кривом Роге правоохранители поймали на взятке начальника райотдела государственной исполнительной службы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Как выяснилось, начальник райотдела вымогал у гражданина взятку в размере 500 тысяч гривен за решение вопросов, касающихся покупки комплекса нежилых помещений по сниженной цене. Его задержали 12 февраля во время получения денег.
"Криворожской местной прокуратурой №2 совместно с сотрудниками Управления защиты экономики Департамента защиты экономики Национальной полиции в области и Покровского отделения Криворожского отдела полиции разоблачен начальник Криворожского райотдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области во время получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", – отметили в пресс-службе прокуратуры.
На данный момент решается вопрос о сообщении обвиняемому подозрения в совершении преступления.
Напомним, недавно в Днепропетровской области заместителя начальника колонии поймали на взятки от заключенного.
Также мы сообщали, что в Днепре на крупной взятке поймали адвоката – он вымогал у предпринимателя 25 тысяч долларов.
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