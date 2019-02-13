В Кривом Роге на взятке погорел чиновник исполнительной службы

Деньги мужчина вымогал за решение вопроса недвижимости

взятка. Фото: Pixabay

В Кривом Роге на взятке погорел чиновник исполнительной службы Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ac6/055/5c5ac60553719.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ac6/055/5c5ac60553719.jpg 2019-02-13T15:50:00+02:00 Днепр Деньги мужчина вымогал за решение вопроса недвижимости

В Кривом Роге правоохранители поймали на взятке начальника райотдела государственной исполнительной службы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Как выяснилось, начальник райотдела вымогал у гражданина взятку в размере 500 тысяч гривен за решение вопросов, касающихся покупки комплекса нежилых помещений по сниженной цене. Его задержали 12 февраля во время получения денег.

"Криворожской местной прокуратурой №2 совместно с сотрудниками Управления защиты экономики Департамента защиты экономики Национальной полиции в области и Покровского отделения Криворожского отдела полиции разоблачен начальник Криворожского райотдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области во время получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", – отметили в пресс-службе прокуратуры.

На данный момент решается вопрос о сообщении обвиняемому подозрения в совершении преступления.

Напомним, недавно в Днепропетровской области заместителя начальника колонии поймали на взятки от заключенного.

Также мы сообщали, что в Днепре на крупной взятке поймали адвоката – он вымогал у предпринимателя 25 тысяч долларов.

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