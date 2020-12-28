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В Кривом Роге обрушилась часть здания, есть погибший

28 декабря, 09:44

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На место происшествия выезжали спасатели

В Кривом Роге Днепропетровской области произошел обвал перекрытий в здании, в результате чего один человек погиб, одного удалось спасти.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, инцидент произошел 28 декабря на улице Ферганская Металлургического района.

На месте спасатели установили, что произошло разрушение перекрытия между первым этажом и подвалом двухэтажного неэксплуатируемого бесхозного здания.

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В результате разрушения под завалом оказались два человека без определенного места жительства. Одного из них спасатели достали из-под завалов и передали медикам, которые госпитализировали его в травматологическое отделение. Также спасатели достали тело еще одного человека, его спасти не удалось.

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Причина разрушения устанавливается.

Ранее мы сообщали, что в частном доме Кривого Рога на 12-летнюю девочку рухнул потолок. Помощь ребенку оказывали шестеро спасателей.

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Также напомним, в центре Киева со здания известных архитекторов обрушились балконы. Бывшая поликлиника Союза писателей архитекторов Авраама Милецкого и Владимира Шевченко разрушается уже не первый год.

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спасатели жертва обрушение Кривой Рог здание ГСЧС Днепропетровская область
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