В Кривом Роге обрушилась часть здания, есть погибший

В Кривом Роге Днепропетровской области произошел обвал перекрытий в здании, в результате чего один человек погиб, одного удалось спасти.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, инцидент произошел 28 декабря на улице Ферганская Металлургического района.
На месте спасатели установили, что произошло разрушение перекрытия между первым этажом и подвалом двухэтажного неэксплуатируемого бесхозного здания.
В результате разрушения под завалом оказались два человека без определенного места жительства. Одного из них спасатели достали из-под завалов и передали медикам, которые госпитализировали его в травматологическое отделение. Также спасатели достали тело еще одного человека, его спасти не удалось.
Причина разрушения устанавливается.
Ранее мы сообщали, что в частном доме Кривого Рога на 12-летнюю девочку рухнул потолок. Помощь ребенку оказывали шестеро спасателей.
Также напомним, в центре Киева со здания известных архитекторов обрушились балконы. Бывшая поликлиника Союза писателей архитекторов Авраама Милецкого и Владимира Шевченко разрушается уже не первый год.
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