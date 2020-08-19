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В Кривом Роге пациентов психоневрологического интерната пытали и заставляли работать

19 августа, 19:25

Руслан Ровик Руслан Ровик

Прокуратура открыла уголовное производство в отношении сотрудников диспансера

В Днепропетровской области сотрудники психоневрологического интерната в Кривом Роге избивали пациентов и использовали их на стройке.

Об этом сообщили в областной прокуратуре по результатам проверок выполнения прав человека.

По данным следствия, сотрудники интерната не обеспечивали надлежащих условий пребывания подопечных. Сведения об этом были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьям о "пытках" и "превышении служебных полномочий".

Кроме того, используя их здоровья пациентов и их полную зависимость от персонала, людей выполнять строительные работы.

Сотрудники заведения достоверно знали, что из-за психических заболеваний пациенты вообще не могут работать.

Напомним, ранее в Одессе сотрудник охранного агентства Николай Дмитрук, который прибыл по вызову воспитателя, избил двух несовершеннолетних воспитанников детского дома. Воспитатели в это время оставили беззащитных детей без присмотра. Мужчине вынесли приговор еще в начале февраля – три года лишения свободы с испытательным сроком два года.

Также мы писали, что в Одессе директор областного детского приюта "Свитанок" Инна Ищенко остается на своей должности, несмотря на публичное "увольнение", обещанное руководством ОГА в сентябре 2018 года.

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пытки интернаты Кривой Рог Днепропетровская область

Источник: Сегодня

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