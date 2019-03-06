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В Кривом Роге парень до смерти забил приятеля огнетушителем

Сегодня, 18:23

28-летнему мужчине грозит до 15 лет тюрьмы

В Кривом Роге парень совершил убийство огнетушителем
В Кривом Роге парень совершил убийство огнетушителем. Фото: Нацполиция
В Кривом Роге парень до смерти забил приятеля огнетушителем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ff2/2b1/5c7ff22b1043b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ff2/2b1/5c7ff22b1043b.jpg Днепр 28-летнему мужчине грозит до 15 лет тюрьмы

В Кривом Роге по подозрению в совершении убийстве, совершенном с применением огнетушителя, задержали 28-летнего парня. Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как стало известно, преступление было совершено вечером 5 марта, когда мужчина пригласил к себе в гости 60-летнего знакомого. Во время распития спиртных напитков между ними произошел конфликт.

Не справившись с эмоциями, парень взял огнетушитель и нанес собутыльнику несколько ударов по голове, в результате потерпевший скончался на месте. Копы оперативно установили личность возможного убийцы, и тот признался в совершении преступления.

"Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства дела. Продолжается следствие по признакам преступления, предусмотренного статьей "умышленное убийство". Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 15 лет", – рассказали в пресс-службе полиции.

Напомним, недавно в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль. А в пригороде Херсона мужчина с деревянной палкой напал на таксиста и ограбил его.

Также мы писали о том, как 48-летний таксист в Днепропетровской области был жестоко избит клиентами – он принял заказ и в автомобиль к нему сели два 22-летних парня. Во время поездки один из них неожиданно напал на мужчину.

В Винницкой области полицейские раскрыли жестокое убийство, которое совершили двое бывших заключенных. Мужчины признались, что убили знакомого за то, что считают его виновным в своем тюремном заключении. Его избивали, пытали, а потом закопали в парке.

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Тег убийство, убийца, Кривой Рог, Днепропетровская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Кривом Роге парень до смерти забил приятеля огнетушителем". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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