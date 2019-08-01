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В Кривом Роге пассажир с ножом набросился на таксиста

Сегодня, 13:20

Журавель Максим

Водителя с ранениями увезли в больницу

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Кривом Роге пассажир с ножом набросился на таксиста https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0 Днепр Водителя с ранениями увезли в больницу

В Кривом Роге полицейские задержали мужчину, который пытался убить таксиста. Молодой парень ударил водителя ножом в шею и грудь, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел утром 31 июля в Покровском районе города. Водитель довез 21-летнего парня до пункта назначения, однако вместо оплаты проезда получил несколько ножевых ранений. Совершив преступление, молодой человек скрылся с места происшествия.

51-летнего таксиста госпитализировали в городскую больницу. Вскоре полицейским удалось найти и задержать подозреваемого в преступлении.

"Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В действиях напавшего усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч 2. ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины, а именно покушение на убийство", —  сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Если суд докажет вину парня, за решетку он отправится на срок до 15 лет.

Напомним, ранее киевская полиция задержала мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве таксиста и сожжении его тела. Им оказался гражданин Беларуси, 1990 года рождения, которого на родине разыскивали за мошенничество. 

Также мы сообщали о том, что не так давно в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль. А в пригороде Херсона мужчина с деревянной палкой напал на таксиста и ограбил его.

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