В Кривом Роге пассажир с ножом набросился на таксиста

В Кривом Роге полицейские задержали мужчину, который пытался убить таксиста. Молодой парень ударил водителя ножом в шею и грудь, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.
Инцидент произошел утром 31 июля в Покровском районе города. Водитель довез 21-летнего парня до пункта назначения, однако вместо оплаты проезда получил несколько ножевых ранений. Совершив преступление, молодой человек скрылся с места происшествия.
51-летнего таксиста госпитализировали в городскую больницу. Вскоре полицейским удалось найти и задержать подозреваемого в преступлении.
"Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В действиях напавшего усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч 2. ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины, а именно покушение на убийство", — сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Если суд докажет вину парня, за решетку он отправится на срок до 15 лет.
Напомним, ранее киевская полиция задержала мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве таксиста и сожжении его тела. Им оказался гражданин Беларуси, 1990 года рождения, которого на родине разыскивали за мошенничество.
Также мы сообщали о том, что не так давно в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль. А в пригороде Херсона мужчина с деревянной палкой напал на таксиста и ограбил его.
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