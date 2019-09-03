Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,71

В Кривом Роге показали "люксовые" камеры для пожизненно осужденных

3 сентября, 16:29

Журавель Максим

В камерах установлены душевые кабины и комфортные кухни

В Кривом Роге заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, переведут в камеры, которые позволят им жить с довольно высоким комфортом. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

Как стало известно, переоборудование камер в секторе максимального уровня безопасности Криворожском учреждении исполнения наказаний №3 является пилотным проектом: блоки, в которых находятся заключенные, будут напоминать обычные жилые помещения.

Реклама

Для заключенных оборудовали кухню с микроволновкой и холодильником, столовую, душевую кабину и комфортные спальные места.

"В помещении общей площадью 54,9 квадратных метров оборудованы три зональных помещения: кухня со столовой, спальная зона, санитарно-бытовая зона. В данный момент проходит либерализация приведения уголовно-исполнительного законодательства к европейским основ законотворчества. Улучшение условий отбывания наказания — одно из основных устоев гуманизации", – подчеркнули в пресс-службе.

В тренде
Вице-президент ПА ОБСЕ объяснила, почему не расширили мандат СММ на Азовское море
Фото: osce.org

Напомним, ранее мы писали о первой в Украине женщине, приговоренной к пожизненному заключению, которую помиловали указом президента.

Читайте полный текст интервью с замминистра юстиции о реформе тюремной системы: "Зарплату подняли на 230%, но этого мало".

Как сообщали новости "Сегодня", в Харькове вышла на свободу Любовь Кушинская, отбывавшая пожизненный срок. Отметим, что женщина провела в местах лишения свободы почти 28 лет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

тюрьма пожизненный срок заключенные камеры Кривой Рог осужденные

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

День Независимости: как Украина отмечает праздник
День Независимости: как Украина отмечает праздникУкраина
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видео
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видеоУкраина
В Днепропетровской области обнаружили большую наркоплантацию: появились фото и видео
В Днепропетровской области обнаружили большую наркоплантацию: появились фото и видеоДнепр
В Днепре дети облили бензином и подожгли восьмилетнего мальчика
В Днепре дети облили бензином и подожгли восьмилетнего мальчикаДнепр
В Кривом Роге произошло смертельное ДТП: после аварии одна из машин загорелась
В Кривом Роге произошло смертельное ДТП: после аварии одна из машин загореласьДнепр
Под Днепром нашли опасную свалку медицинских отходов
Под Днепром нашли опасную свалку медицинских отходовДнепр

Новости партнеров

Loading...