В Кривом Роге показали "люксовые" камеры для пожизненно осужденных

В камерах установлены душевые кабины и комфортные кухни

В Кривом Роге заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, переведут в камеры, которые позволят им жить с довольно высоким комфортом. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

Как стало известно, переоборудование камер в секторе максимального уровня безопасности Криворожском учреждении исполнения наказаний №3 является пилотным проектом: блоки, в которых находятся заключенные, будут напоминать обычные жилые помещения.

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Для заключенных оборудовали кухню с микроволновкой и холодильником, столовую, душевую кабину и комфортные спальные места.

"В помещении общей площадью 54,9 квадратных метров оборудованы три зональных помещения: кухня со столовой, спальная зона, санитарно-бытовая зона. В данный момент проходит либерализация приведения уголовно-исполнительного законодательства к европейским основ законотворчества. Улучшение условий отбывания наказания — одно из основных устоев гуманизации", – подчеркнули в пресс-службе.

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