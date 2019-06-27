В Кривом Роге полицейского поймали на продаже служебной информации

Он действовал с сообщником, который передавал ему "заказы"

Фото: ГБР

Правоохранители ГБР разоблачили полицейского на продаже служебной информации. Об этом сообщают на сайте ГБР.

По предварительной информации, 23-летний полицейский вместе с гражданским лицом наладили схему продажи информации из служебных полицейских баз. Соучастник получал заказы через Telegram и передавал его полицейскому. Коп, пользуясь своим служебным положением, получал необходимую информацию. Выручку злоумышленники делили между собой.

Чтобы разоблачить преступную схему, правоохранители сделали контрольную закупку служебной информации. У подозреваемых изъяли мобильные телефоны, банковские карты, "флэшки" и оргтехнику.

Полицейского подозревают в несанкционированном копировании информации с компьютеров, что привело к ее истоку (ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины) и получении должностным лицом денег за преступление с использованием служебного положения (ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Подозреваемым грозит лишение свободы от трех до шести лет без права занимать определенные должности или заниматься деятельностью до трех лет.

Ранее мы сообщали о случае, когда в Сумах правоохранители задержали старшего налогового инспектора при попытке продажи конфиденциальной базы данных Государственной фискальной службы.

Кроме того, в Киеве участились случаи продажи баз с персональными данными украинцев и даже иностранцев: информацию продают за доллары и биткоины. В киберполиции рассказали, как себя обезопасить.

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