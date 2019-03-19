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В Кривом Роге появились первые туалеты для собак

Сегодня, 13:33

Урны в городском сквере установили за свой счет местные жители

В Кривом Роге появились первые туалеты для собак Днепр Урны в городском сквере установили за свой счет местные жители

В Кривом Роге появились первые собачьи туалеты. Пока в городе только три специальные урны – их в сквере установили местные жители за свой счет.

Сквер Гутовского в Кривом Роге – популярное место для выгула собак. И молодые мамы от этого не в восторге, поэтому местные жители решили позаимствовать опыт крупных городов и за собственные деньги приобрели урны. Каждая урна стоила 3 тысячи гривен.

На первые урны для собак в Кривом Роге есть спрос. Через два дня после установления их уже заполнили до краев. Поэтому вскоре таких планируют закупить еще.

Ранее мы писали о том, что на улицах Чернигова появились новые антивандальные урны европейского образца. Мусорные урны британского производства установили на центральных улицах города. Пока их только шесть, ведь это только эксперимент.

Также мы писали о том, что в Черкассах начали переделывать опавшие листья в компост.  Для этого в парках города установили специальные контейнеры. А в Днепре мужчина перерабатывает бытовые отходы.

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Тег собаки, урны, Кривой Рог, Днепропетровская область

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