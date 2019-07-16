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В Кривом Роге поздравили долгожителя: горожанину исполнилось 100 лет

16 июля, 18:09

Всего в регионе проживают 11 долгожителей

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Как день недели влияет на человека. Фото: pexels.com

В Кривом Роге поздравили с юбилеем местного долгожителя 100-й день рождения встретил Фелис Бернардович Зинкевич. Об этом сообщили в пресс-службе Криворожского городского света.

Фелиса Бернардович принимал участие во Второй мировой войне. В Кривой Рог юбиляр переехал еще в 1953 году вместе со своей супругой Надеждой Федоровной. После войны он еще около 30 лет работал на криворожских предприятиях.

"Феликс Бернардович с Надеждой Федоровной, которой сейчас 86 лет, вместе уже 66 лет. Супруги воспитали сына и дочь, дождались четырех внуков и пятеро правнуков", — сообщили в городской мэрии.

Отметим, что в Кривом Роге сейчас проживает 11 долгожителей, которым исполнилось 100 лет, все они – женщины.

Напомним, ранее во Львове насчитали 25 горожан, которым исполнилось более ста лет – свои вековые юбилеи в минувшем году отмечали 11 львовян, а 101 и более лет прожили еще 14 жителей Львова.

Также мы писали о том, что в Полтавской областной больнице трудится врач, которому исполнилось 99 лет . Максим Дудченко до сих пор ходит на работу пешком и никогда не опаздывает – он консультирует пациентов и обучает студентов, а журналистам "Сегодня" медик раскрыл секреты своего долголетия.

Также мы писали об украинском долгожителе Михаиле Лукьяновиче Бурчине, которому на днях исполнилось 113 лет. Он живет в небольшом селе Вивня Стрыйского района Львовской области. Мужчина никогда в жизни не пил спиртного, а сейчас предпочитает принимать в пищу различные каши.

Стоит добавить, что, по мировым данным, средняя продолжительность жизни мужчин составляет 68 лет, а женщин – 72 года. И до ста лет доживает лишь малая доля процента от общей численности людей на планете. Сайт "Сегодня" писал о долгожителях, проживших больше 110 лет, а также о секретах их крепкого здоровья.

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Тег 100 лет, юбилей, Кривой Рог

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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