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В Кривом Роге прадедушка домогался пятилетнюю внучку: извращенца задержали

28 января, 14:28

Мужчину поймали, когда тот пьяным сел за руль

В Кривом Роге полицейские задержали очередного педофила – родной прадед домогался свою пятилетнюю внучку. Об этом сообщают nnovosti.info.

Выяснилось, что мужчина приехал к своему родному внуку, но во время застолья слишком много выпилю. Мать девочки застала извращенца в тот момент, когда он приставал к ребенку. Малышка теперь боится спать без родителей и заходить в свою комнату.

Извращенца уже задержали копы. Тогда мужчина пьяным сел за руль и попытался уехать домой. Пенсионер отрицает свою вину, а врачи уже осмотрели девочку и взяли образцы ДНК. Пока все обстоятельства выясняются, мужчину взяли под стражу на два месяца – ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

Кроме того, ранее Верховная Рада отклонила закон о химической кастрации педофилов. Этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов.

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