В Кривом Роге пришел голосовать восьмилетний ребенок
Он получил приглашение на выборы
В Кривом Роге голосовать на участок пришел восьмилетний ребенок, получивший приглашение на выборы президента Украины.
Курьезный случай произошел на участке № 121763, размещенном в школе №13 Центрально-Городского района, сообщает 0564.
Восьмилетний Матвей, пришедший с отцом, предъявил приглашение на выборы. Поскольку паспорта у него нет, мальчик взял с собой на избирательный участок свидетельство о рождении.
Данные Матвея оказались и в списках избирателей. Одна из членов комиссии сначала даже развернула список к мальчику, чтобы он подписал, но затем поняла что что-то здесь не так.
В результате выяснилось, что в списках избирателей указан 2001 год рождения мальчика, тогда как на самом деле он родился в 2011-м.
Станислав, отец ребенка, недоумевает, как могли появиться данные его сына в списке избирателей перед вторым туром. По его словам, перед первым туром Матвея в списках не было.
Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.
Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в США, Бельгии, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.
Как сообщалось, во Львовской области священник пытался проголосовать без паспорта.
Также мы сообщали, что Министерство внутренних дел начало проверку по факту публичной демонстрации кандидатом в президенты Владимиром Зеленским бюллетеня во время своего голосования.
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