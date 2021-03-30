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В Кривом Роге продавали фейковые справки об отсутствии COVID-19

30 марта, 12:01

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Подозреваемой грозит до 3 лет тюрьмы

В Кривом Роге разоблачили местную жительницу, которая продавала справки об отсутствии коронавируса.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, за тысячу гривен заказчик получал сертификат с отрицательным результатом без фактического проведения соответствующего исследования.

В марте в полицию поступали обращения от граждан о том, что неизвестные используют бланки известных медицинских лабораторий и предоставляют поддельные справки. Во время проверки полученной информации правоохранители выяснили, что к распространению готовых справок причастна 41-летняя жительница Кривого Рога.

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Как выяснилось, злоумышленница расклеивала по городу объявления о предоставлении справок об отсутствии у человека коронавирусной болезни, после чего реализовывала их. При этом заказчикам соответствующее медицинское исследование не проводилось. Таким образом можно было получить сертификаты для выезда граждан за границу, а также справки, которые могли быть использованы по месту требования.

Копы провели обыск по месту жительства подозреваемой. Они изъяли три справки о прохождении тестов с оттисками печати лабораторий, более 50 тысяч гривен, черновые записи, мобильные телефоны и банковскую карточку.

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По данному факту открыто уголовное производство предварительно по статье "мошенничество". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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Сейчас назначен ряд экспертиз, принимаются меры, направленные на установление причастности других лиц к преступной деятельности. Также решается вопрос о вручении женщине сообщения о подозрении.

Ранее мы сообщали, что мошенники продают липовые справки с подписями медиков.

Также напомним, Минздрав отреагировал на то, что украинцам предлагают поддельные справки о тестах на COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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мошенники Кривой Рог справки коронавирус Днепропетровская область ПЦР-тесты
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