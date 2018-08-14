В Кривом Роге прогремел взрыв в маршрутке: травмы получили два человека

Сегодня, 18:36

В салоне автобуса взорвался баллон огнетушителя

 

Фото: &quot;Первый Криворожский&quot;
Фото: "Первый Криворожский"

В Терновском районе Кривого Рога около 16:00 возле общественной остановки городской больницы №8 в маршрутке взорвался огнетушитель. Об этом сообщили в Криворожском отделе полиции.

В результате взрыва пострадали два человека: водитель маршрутки и 65-летняя пассажирка.

"В полицию поступило сообщение, что на территории Терновского района, в одном из маршрутных такси, вследствие взрыва огнетушителя была травмирована местная жительница 1953 года рождения. Ее с телесными повреждениями, а именно рваной раной голеностопа доставили в медучреждение. В данный момент правоохранители устанавливают причины случившегося", – рассказала "Сегодня" пресс-секретарь ГУНП Кривого Рога Оксана Бронецкая.

Напомним, недавно, в связи с произошедшими в Житомирской и Николаевской областях масштабными ДТП с участием маршрутных микроавтобусов, был принят ряд решений в сфере ужесточения контроля безопасности пассажирских перевозок в Украине.

Ранее мы уже писали о том, что с начала спецоперации "Перевозчик" полицейские обнаружили более двух тысяч нарушений, допущенных водителями-перевозчиками
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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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