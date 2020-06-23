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В Кривом Роге прогремел взрыв в машине: есть раненый

23 июня, 13:24

Руслан Ровик Руслан Ровик

По предварительным данным полиции, в салоне взорвался электродетонатор

В Днепропетровской области в Кривом Роге прогремел взрыв в машине, ранения получил один человек.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции Днепропетровской области.

"22 июня в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц Металлургического района прогремел взрыв в автомобиле. Работниками полиции было установлено, что местный житель, находясь в автомобиле, достал взрывоопасный предмет, похожий на электродетонатор, который взорвался", - говорится в сообщении.

После этого происшествия пострадавшего госпитализировали, а полицейские, которые осматривали его машину, обнаружили тротиловую шашку весом в 200 граммов.

"По данному факту возбуждены уголовные производства по статьям "незаконное обращение с оружием" и "неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение". Продолжается досудебное расследование, в рамках которого полиция устанавливает все обстоятельства инцидента", – заявили копы.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, что по центру Харькова разгуливал мужчина с гранатой.

Кроме того, мы сообщали о том, как в Киеве на детской площадке нашли гранату.

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Источник: Сегодня

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